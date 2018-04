REFUGE - erste Hörprobe des RAGE-Wiedergängers

Seit einigen Jahren sind Peavy Wagner, Chris Efthimiadis und Manni Schmidt bekanntlich keine einsamen Männer mehr, sondern wieder zusammen und auf den Brettern der Metalwelt zu Gange, nimmer als RAGE sondern als REFUGE, und 'Refuge' war der unsterbliche dritte Song auf dem 1993er-Meisterwerk "The Missing Link".



Daher nimmt es keinen Wunder, dass das Trio genau dort weiter macht, wo es mit dem Namensgeber der neuen alten Formation aufgehört hat. Voraussichtlich am 08.06.2018 wird über Frontiers Records das REFUGE-Debüt "Solitary Men" in die Läden kommen, und zur Feier dieser frohen Kunde gibt es heute die erste Hörprobe 'From The Ashes', die kaum Zweifel daran aufkommen lässt, dass es genau dort weiter gehen soll, wo "The Missing Link" der zeitweilige Schwanengesang war.

