REFUGE mit neuer Hörprobe

Aus RAGE wurde REFUGE und diese Band gibt uns das neue Album "Solitary Men", das am 8. Juni erscheinen wird. Mit 'Mind Over Matter' gibt es jetzt den zweiten Song zu hören: Youtube.

Auf dem Album werden folgende Lieder zu hören sein:

Summer's Winter

The Man In The Ivory Tower

Bleeding From Inside

From The Ashes

Living On The Edge Of Time

We Owe A Life To Death

Mind Over Matter

Let Me Go

Hell Freeze Over

Waterfalls

Another Kind Of Madness (Bonus Track)

Zuvor gab es bereits einen Song mit dem Titel 'From The Ashes': Youtube.

Na, Blut geleckt? Auf diesen Plattformen kann man das Scheibchen bereits bestellen.