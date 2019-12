REGARDE LES HOMMES TOMBER gibt neue Order

Das französische Black Metal Kollektiv hat sich entschlossen, seine recht dystopische Weltsicht wieder in einem Album kundzutun. "Ascension" wird beim Speziallabel Season Of Mist erscheinen, am letzten Februartag 2020. Hierzu bestellt der Haufen schon mal 'A New Order'

