RENGSDORFER ROCKFESTIVAL: Nur noch zwei Wochen

Familiär, gemütlich und mit interessanten Bands, so präsentiert sich das Rockfestival Rengsdorf auch in diesem Jahr wieder. Bereits seit 1984 wird das zweitägige Open Air von den Rockfreunden Rengsdorf in der Nähe von Neuwied veranstaltet und hat sich inzwischen den Namen eines echten Geheimtipps erarbeitet. In diesem Jahr findet das Festival am 28. und 29. Juli statt und wartet mit folgenden Bands auf:

Freitag 28.7.

DIE TOTEN ÄRZTE

HEAVEN IN HELL

Samstag 28.7

THILO DISTELKAMP

MOTOROWL

DEAD LORD

THE ANSWER

GRAND MAGUS

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse.