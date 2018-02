REPRISAL: Neues Video zu 'Nephila'

Das zweite der britischen Death Thrasher nach dem Debüt "Ichneumanity" wird "None Survive The Sun" heißen und am 30. März erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Oxygen Crisis

2. Monomania

3. Cannibal Cosmos

4. Hammer of Light

5. The Great Dying

6. Starmaker

7. The Patronarch

8. The Relic

9. Born Alien

10. Nephila

Übrigens, das Artwork ist von Dan Seagrave, dessen Stil, bekannt durch ikonische Cover für Alben wie Altars of Madness von MORBD ANGEL, Effigy of the Forgotten von SUFFOCATION oder Left Hand Path von ENTOMBED. Hier ist die erste Hörprobe aus dem Album mit dem Titel 'Nephila': Youtube.

Das Album kann bereits über Hostile Media vorbestellt werden.