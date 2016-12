RESIST THE OCEAN: Debüt wird am 28. April erscheinen

Einen ersten Anlauf ins Rampenlicht hat die Band bereits als Sieger des Rockavaria-Wettbewerbs getan, nun folgt der zweite Schritt, die Tonkonserve. Im April wird "Heart Of The Oak" über Bleeding Nose/Soulfood erscheinen, das einer selbstproduzieren EP folgt. Wer mal reinhören will, kann sich das Video zu 'Blindfolded' anhören und -sehen (hey, mit dem Sound gehören die Jungs doch wohl zwingend aufs Summer Breeze, oder?):

Übrigens hat RESIST THE OCEAN zwei Konzerttermine anstehen:

13.01. München, Backstage (als Support von TENSIDE)

19.05. Augsburg, Bob's