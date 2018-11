REVERENCE: 'Phoenix Rising' Clip vom kommenden Live-Album online

Die 2010 gegründete US-Power-Metal Band REVERENCE besteht aktuell aus den Musikern Scott Oliva (Ex-WIND WRATH, INNERSTRENGHT) am Gesang, Steve 'Dr. Killdrums' Wacholz (Ex-SAVATAGE/CRIMSON GLORY) am Schlagzeug, Bryan Holland (Ex-TOKYO BLADE) an der Gitarre, Paul Kleff (Ex-METAL CHURCH Live, FIREWÖLFE) ebenfalls Gitarre und Russ Pzutto (TWISTED SISTER Live, DEE SNIDER) am Bass. Am 07. Dezember 2018 erscheint mit "Vengeance Is … Live!" ihr erstes Live-Album, welches absolut klasse wurde. Von diesem Album gibt es nun einen Video-Clip zu 'Phoenix Rising'. Youtube.

