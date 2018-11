REVEREND HORTON HEAT: Neue Single

Die Scherzkekse REVEREND HORTON HEAT haben eine neue Single mit dem Titel 'Hog Tying Woman', die auf dem dazugehörigen Bild eineFrau zeigt, die ein Wildschwein gefesselt hat - was auch sonst: Youtube.

Das Lied stammt von dem am 30. November erscheinenden Album "Whole New Life", das mit diesen Songs wird aufwarten können:

1. Whole New Life

2. Hog Tyin' Woman

3. Hate To See You Cry

4. Got It In My Pocket

5. Don't Let Go Of Me

6. Ride Before The Fall

7. Tchoupitoulas Street

8. Sunrise Through The Power Lines

9. Wonky

10. Perfect

11. Viva Las Vegas