Das Label verspricht das vielfältigste Album in der Banddiskographie, was ja mal eine Abwechslung ist zu den üblichen "zurück zu den Wurzeln"-Erzählungen der Promozettel. Auf jeden Fall wird die vierte Langrille der wieder vollzähligen Norddeutschen "Deal With It" heißen und am 22. Februar erscheinen.

