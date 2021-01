REZET: Releasekonzert im Stream!

Am 30. Januar werden die deutschen Thrasher ihr neues Album live vorstellen und zwar im Rahmen der "PRESS PLAY - LIVESTREAM KONZERTE". Organisiert wird diese als Gemeinschafts-Projekt der Veranstaltungsagentur Hypertension-Music-Entertainment und Groh P.A. Veranstaltungstechnik aus Buchholz, in dessen Hallen während der Corona-Pandemie eine Festivalbühne aufgebaut ist sowie professionelles Audio- und Video-Equipment installiert wurde.

Wer dabei sein möchte, holt sich für nur 5 Euro bei Eventbrite ein Ticket. Hier ist auch ein Trailer zu der Veranstaltungsreihe:

"Truth In Between" heißt die neue Scheibe, die bereits am 29.1. erscheinen und diese Lieder enthalten wird:

1) Back For No Good

2) Deceived By Paradise

3) Populate. Delete. Repeat.

4) Renegade

5) Half A Century

6) Infinite End

7) Truth In Between

8) Jailpit

9) I´m Not Gonna Stop

10) The Plague

11) (Un)certain Crimes

12) Never Satisfied

13) The Last Suffer

Hier ist eine Hörprobe, hier ist 'Populate. Delete. Repeat.':