Die deutschen Thrash-Power-Metaller REZET, welche von unserem Mitarbeiter Marcel Rapp in seinem Review zum aktuellen Album "Deal With It!" verdientermaßen 9 Punkte einheimsen konnten, veröffentlichten nun einen Video-Clip zum hammergeilen 'Treadmill To Hell'. "Thrash Or Die!" YouTube.

