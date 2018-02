RHAPSODY auf Europatour mit BEAST IN BLACK und SCARLET AURA

Die italienischen Großmeister des gediegen dudeligen Euro-Metals um Luca Turilli und Fabio Leone, die wieder zusammen musizieren und jetzt auch mit der Rhythmus-Maschine Alex Holzwarth am Schlagzeug verstärkt sind, werden wieder ein Paket Melodie und Bombast aus dem Hut zaubern, wenn sie mit BEAST IN BLACK und SCARLET AURA auf Tour kommen. Dazu werden zwei Vorbands aufspielen, darunter die momentan angesagte Band BEAST IN BLACK, die ausgezeichnet zu RHAPSODY passt und sicher neue Fans gewinnen wird. Kleiner Tipp: Kann man auch gut mitgrölen, das wäre ein Album, das man als Vorbereitung erwerben sollte. Also, Texte auffrischen und los geht's:

20.02. I Milan - Alcatraz

21.02. D Freiburg - Crash

23.02. NL Eindhoven - Effenaar

24.02. B Antwerp - Trix

26.02. UK London - Islington Academy

28.02. NL Leeuwarden - Neushoorn

01.03. D Bochum - Zeche

02.03. D Hamburg - Grünspan

04.03. S Stockholm - Fryshuset

06.03. PL Warsaw - Proxima

08.03. H Budapest - Barbra Negra Club

09.03. CZ Zlín - Masters of Rock Café

10.03. SK Zvolen - Rates Sports Hall

11.03. D Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

13.03. D München - Backstage

14.03. D Mannheim - MS Connexion Complex

15.03. CH Pratteln - Z7

16.03. F Paris - Trabendo *SOLD OUT*

17.03. F Toulouse - Metronum *SOLD OUT*

18.03. E Barcelona - Razzmatazz 2

20.03. E Madrid - La Riviera