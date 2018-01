RHEINRIOT - Festival für Modern Metal in Köln legt nach

Zum dritten Mal findet am 09.06.2018 in der Kölner Live Music Hall das RHEINRIOT Festival statt, das zu einer Sause mit vier Vertretern des Modern-, Death- und Transcore Metal einlädt.

Mit dabei sind:

EMIL BULLS

ANNISOKAY

WALKING DEAD ON BROADWAY

TO THE RATS AND WOLVES

Das Festival mündet in eine große Aftershow-Party und ist zum Ticketpreis von 32,-€ (bei Metaltix, Eventim) zu haben.