RICKY BUTCHER heißer Kandidat für

RICKY BUTCHER von der kanadischen Spaßkapelle SONS OF BUTCHER ist auch solo für Albernheiten gut. Mit seinem für den 27. November angekündigten Minialbum "Fuck: The Album" hat er quasi ein Konzeptscheibe über das beliebteste Four-Letter-Word der Populärkultur aufgenommen. Bei YouTube gibt es das Video zu 'Song Of 1000 Fucks'.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ricky butcher fuck the album song of 1000 fucks sons of butcher