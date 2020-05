RICKY WARWICK: Live aus dem Wohnzimmer

Keine Konzerte? Nun ja, doch, nur eben anders. Ricky Warwick war Frontmann von THE ALMIGHTY, THIN LIZZY und ist jetzt bei den BLACK STAR RIDERS. Da darf man gespannt sein, was sich der stimmgewaltige Brite in seiner Pandemie-Isolation so ausgedacht hat und uns am 9. Mai um 21:00 Uhr präsentieren will. Der Künstler betont, dass der Auftritt komplett live sein wird und nicht für spätere Verwendung mitgeschnitten werden wird. Tickets kosten £4 - etwas 4,55 Euro - über die Plattform Stage.it.

Der Sänger sagt dazu: "In diesen seltsamen, unwirklichen Zeiten vermissen wir alle die Atmosphäre einer Live Show. Bis das alles vorbei ist, ist das hier die beste Art, eine Live Show zu organisieren, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen."