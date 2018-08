RIDDLE OF STEEL II: Line-Up komplett, Vorverkauf hat begonnen

Am 08.12.2018 findet im Knubbel in Marburg zum zweiten Mal das Riddle Of Steel Festival statt, dass sich dem epischen Underground Metal widmet, wie am Artwork unschwer zu erkennen ist. Mit der Bekanntgabe von DARK QUARTERER als Headliner ist das Billing nun komplett und der Vorverkauf der Karten zum fairen Preis von 30€ hat begonnen. Diese können beim Veranstalter direkt unter www.bifroest-kultur.de/tickets/ bezogen werden.

Das finale Billing sieht wie folgt aus:

HERZEL (FR)

IRONBORNE (NIR)

SKULLWINX (D)

WRATHBLADE (GR)

DARKEST ERA (NIR)

MAGISTER TEMPLI (NOR)

REFLECTION (GR)

DOMINE (I)

DARK QUARTERER (I)

Quelle: Veranstalter Redakteur: Raphael Päbst Tags: riddle of steel dark quarterer domine reflection magister templi darkest era wrathblade skullwinx ironborne herzel marburg