RIOT V ist ab jetzt bei Nuclear Blast zu Hause; neue Album und HOA Headliner 2018

RIOT V, die Nachfolgeband der großartigen und einflussreichen Hard Rock- und Metalband RIOT wird den Nachfolger zu "Unleash The Fire" bei den großen Kleinen aus Donzdorf veröffentlichen. Na, das ist eine gute Nachricht, Nuclear Blast wird schon dafür sorgen, dass die Jungs mal in die Puschen kommen. "Unleash The Fire" ist immerhin schon über drei Jahre her, aber im Frühjahr 2018 soll das neue Album kommen.

"Wir freuen uns enorm, die Allianz zwischen RIOT V und Nuclear Blast verkünden zu dürfen. Zwei wahre Heavy Metal-Visionäre vereinen sich, um zukünftig mit geballter Kraft durchzustarten. Es fühlt sich großartig an, auf "DEM" Heavy Metal Label schlechthin zu sein und den beidseitigen Respekt zu genießen. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und arbeiten an einem gemeinsamen Schlachtplan und einer Vision, die allen Metal Warriors da draußen zugute kommen wird. Dies ist der Beginn einer großartigen Zukunft - und es tut gut zu sehen, dass viele dortige Mitarbeiter langjährige RIOT Fans sind. Möge die Schlacht beginnen - shine on", konstatiert Don van Stavern.

Und zur neuen Scheibe: "Die kommende Scheibe wird sowohl unsere eingeschworenen Fans begeistern, als auch neue gewinnen. Die Songs sind frisch und bieten feinsten Power Metal."

Na ja, okay, Promo-bla-bla. Egal, ich erwarte Großes. Und das wird man dann auch auf dem Headbangers Open Air Ende Juli 2018 zu hören bekommen, denn das wird RIOT V headlinen. Karten gibt es schon auf der Festivalseite.