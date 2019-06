RIOT V macht es live

Und zwar in Japan, denn "Live In Japan 2018" heißt das neue Tondokument, das am 2. August über AFM Records als CD und DVD erscheinen wird. Hier ist die Trackliste:

Trackliste DVD/BluRay:

01 - Armor Of Light

02 - Ride Hard Live Free

03 - On Your Knees

04 - Metal Soldiers

05 - Fall From The Sky

06 - Wings Are For Angels

07 - Land Of The Rising Sun

08 - Take Me Back

09 - Messiah

10 - Angel Eyes

11 - Metal Warrior

12 - Thundersteel

13 - Fight Or Fall

14 - Sign Of The Crimson Storm

15 - Flight Of The Warrior

16 - On Wings Of Eagles

17 - Johnny’s Back

18 - Bloodstreets

19 - Run For Your Life

20 - Buried Alive

21 - Road Racin’

22 - Swords And Tequila

23 - Warrior



Trackliste CD:

CD1

01 - Armor Of Light

02 - Ride Hard Live Free

03 - On Your Knees

04 - Metal Soldiers

05 - Fall From The Sky

06 - Wings Are For Angels

07 - Land Of The Rising Sun

08 - Take Me Back

09 - Messiah

10 - Angel Eyes

11 - Metal Warrior



CD2

01 - Thundersteel

02 - Fight Or Fall

03 - Sign Of The Crimson Storm

04 - Flight Of The Warrior

05 - On Wings Of Eagles

06 - Johnny’s Back

07 - Bloodstreets

08 - Run For Your Life

09 - Buried Alive

10 - Road Racin’

11 - Swords And Tequila

12 - Warrior

Vorbestellungen dürfen bei AFM aufgegeben werden. RIOT V wird auch bei uns bald wieder live zuschlagen:

RIOT V "Armor Of Light Tour 2019" mit ASOMVEL, INDIAN NIGHTMARE

16.08. S Falun - Sabaton Open Air*

17.08. D Essen - Turock Open Air*

18.08. NL Arnhem - Willemeen

19.08. B Ghent - The Crossover Music Club

20.08. D Kassel - Goldgrube

21.08. CH Lucerne - Konzerthaus Schüür

22.08. D Leipzig - Hellraiser

23.08. D Mannheim - 7er Club

24.08. D Hallbergmoos - Trveheim Festival* *SOLD OUT*

*nur RIOT V