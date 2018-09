RISING veröffentlicht neues Album im Oktober

Das dänische Quintett hat sich der schwereren Variante des Power Metal verschworen und wird am 26.10.2018 sein viertes Album "Sword And Scythe" veröffentlichen. Einen Trailer dazu gibt es unten. Die Alben von RISING kann man sich hier zum dunklen Gemüte führen, eine kleine Tour zusammen mit den Berliner Doomstern von EARTH SHIP steht ebenfalls an.

06.10.18 DK - Kopenhagen / High Voltage

27.10.18 DK - Kopenhagen / Refshaleøen

02.11.18 DK - Aalborg / Aalborg Metal Festival

13.11.18 Hamburg / Fundbureau

14.11.18 Osnabrück / Bastard Club

15.11.18 Köln / Sonic Ballroom

16.11.18 Dresden / Loco

17.11.18 Berlin / Cassiopeia (+EARTH SHIP, GRIM VAN DOOM, BLACKSMOKER, PRAISE THE PLAGUE)