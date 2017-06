RIVERDOGS kehrt mit viertem Album zurück

Die erste gute Nachricht: Es scheint Vivian Campbell, der seit geraumer Zeit unter einer Krebserkrankung leidet, gut zu gehen. Die zweite ist, dass die RIVERDOGS um Nick Brophy an Bass, Keyboards und Gesang, Vivian Campbell an der Gitarre und Gesang, Schlagzeuger Marc Danzeisen und Sänger und Gitarrist Rob Lamothe zu ihrem coolen 1990er Sound zurückkehren. Am 7, Juli wird das neue Album mit dem Titel "California" in den Regalen stehen und folgende Lieder enthalten:

American Dream

The Revolution Starts Tonight

Something Inside

Golden Glow

You're Too Rock And Roll

The Heart Is A Mindless Birdv

Searching For A Signal

Welcome To The New Disaster

Ten Thousand Reasons

Catalina

I Don't Know Anything

Ein paar erste Videos gibt es auch bereits, nämlich zu 'Something Inside': Youtube

und zu 'Welcome To The New Disaster': Youtube

und zusätzlich ganz neu eine akustische Version von 'Something Inside': Youtube