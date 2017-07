RIVERSIDE FESTIVAL mit PARADISE LOST, LACUNA COIL, WARPATH und mehr

Da wäre das kleine, feine RIVERSIDE Festival doch beinahe an mir vorüber gegangen. Seltsam, da muss ich wohl gepennt haben. Aber jetzt mache ich euch alle darauf aufmerksam, dass es auch noch die kleinen Ein-Tages-Festivals gibt, für die man nicht gleich eine Woche Urlaub nehmen muss. Am 22. Juli 2017 findet das RIVERSIDE in Esslingen bereits zum dritten Mal statt. Jetzt wurde die Running Order veröffentlicht, die sich wie folgt liest:

PARADISE LOST 22:10 - 23:30

PRIMAL FEAR 20:35 - 21:40

LACUNA COIL 19:00 - 20:05

WARPATH 17:40 - 18:30

INFECTED RAIN 16:25 - 17:15

MY OWN GOD 15:20 - 16:05

NIM VIND 14:20 - 15:05

MINDEAD 13:25 - 14:05

KILLING AGE 12:30 - 13:10

Die Tickets gibt es für erschwingliche 33 Euro im Vorverkauf. Links und weitere Informationen findet ihr auf der Festivalhomepage.