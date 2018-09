RIVERSIDE: Neue Single veröffentlicht

Das "Wasteland" erwartet die RIVERSIDE-Fans am 28. September. Bis es so weit ist, können wir jetzt die zweite Single 'River Down Below' antesten:







Ein exzellenter Song, wie ich finde.



Auf Tour kommt die Band mit dem Album im Rücken natürlich auch. Hier könnt ihr RIVERSIDE begutachten:



RIVERSIDE – “Wasteland 2018 Tour”:

30.10.2018 Berlin (Germany) – Kesselhaus

31.10.2018 Schorndorf (Germany) – Manufaktur

11.11.2018 Sint-Niklaas (Belgium) – Casino

12.11.2018 Utrecht (The Netherlands) – TivoliVredenburg

14.11.2018 Hamburg (Germany) – Markthalle

15.11.2018 Oberhausen (Germany) – Turbinenhalle 2

16.11.2018 Pratteln (Switzerland) – Z7

17.11.2018 Neunkirchen (Germany) – Gloomaar Festival

