RIVERS OF NIHIL: Video zu 'A Home'

Letzten Freitag ist "Where Owls Know My Name" per Metal Blade erschienen, jetzt wollen die Jungs noch einen Kaufgrund nachlegen in Form des Videos zu 'A Home: Youtube.

Die Band sagt dazu: "Wir haben uns wieder mit dem legendären Dave Brodsky und dem Rest des tollen Teams von MyGoodEye Visuals kurzgeschlossen, um ein Video zu 'A Home' von unserem neuen Album 'Where Owls Know My Name' zu produzieren, das heute herauskommt! Der Clip wurde in unserer Heimatstadt Reading in Pennsylvania gedreht, also darf man den Songtitel wortwörtlich nehmen."

Das dritte Album der US Amerikaner legen sie uns so ans Herz:

Gitarrist Brody Uttley: "Diese Platte zeigt Rivers of Nihil genau so, wie wir klingen möchten. Viele Bands werden zu routiniert und bringen immer wieder das gleiche Album heraus. Sich ständig auf dieselbe Formel zu verlassen mag anderen genügen, ist aber für uns ausgeschlossen. Musik ist Kunst, und Kunst wandelt sich ständig. Ohne Veränderung kein Fortschritt. Ohne Fortschritt erlischt die Flamme der Kunst und Ausdruckskraft. Dieses Album macht hörbar, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen."

Bassist/Sänger Adam Biggs: "Diesmal habe ich im Vergleich zum den beiden ersten Albem persönlichere Texte geschrieben. Die Story geht mehrere Jahrtausende nach den Ereignissen von 'Monarchy' weiter. Eine Person bleibt am Leben, auserwählt vom Planeten als einziges intelligentes Wesen, das sein letztgültiges Schicksal bezeugen soll. 'Where Owls Know My Name' fußt aber nicht so stark auf der übergreifenden Erzählung als die ersten beiden Scheiben. Das Szenario dient nur als Kulisse für emotionaleres Material, das wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten. Letztlich geht es um Verlust, das Älterwerden und Erreichen eines Punktes an dem der Tod im eigenen Leben einen höheren Stellenwert einnimmt."

Das Album enthält folgende Stücke:

01. Cancer / Moonspeak

02. The Silent Life

03. A Home

04. Old Nothing

05. Subtle Change (Including the Forest of Transition and Dissatisfaction Dance)

06. Terrestria III: Wither

07. Hollow

08. Death Is Real

09. Where Owls Know My Name

10. Capricorn / Agoratopia