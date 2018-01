ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS kommt nach Dresden

Nur für einen einzige Gig macht der Trek in unseren Breiten Station, und zwar ganz im Osten der Republik. In Dresden wird ROBERT PLANT & THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS am 1. August die "Junge Garde" rocken. Der ehemalige LED ZEPPELIN Frontmann wird eine Mischung aus deren Songs, eigenen Liedern, darunter sicher auch etwas aus dem neuen Album "Carry Fire", und Coverversionen spielen. Karten gibt es bei Myticket.

Zur Einstimmung gibt es hier mal einen Trailer: Youtube.

Reicht nicht? Na, wie wäre es mit 'Bluebirds Over The Mountain': Youtube.

So, jetzt aber Ticket kaufen und Bahnverbindung raussuchen. Husch, husch...