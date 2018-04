ROBESPIERRE mit Debüt-Album

Ist 35 Jahre ein Highscore? Wahrscheinlich nicht, aber so lange hat es gedauert zwischen Bandgründung id dem Zeitpunkt, an dem ROBESPIERRE endlich am 1. Juni über Shadowkingdom Records das erste Studioalbum veröffentlicht. Zwar gab es 2011 eine Compilation mit Demoaufnahmen, aber jetzt ist Schluss mit der Leichenfledderei, nun kommen auf "Garden Of Hell" folgende neuen Lieder zu ehren, von denen noch keines auf dem 2011er Release vertreten war:

1. Punish Oppressors

2. Mare of Steel

3. Dwelling in the Shadows

4. Feed the Fire

5. The Black Mirror

6. Men of Violence

7. Dagon Rises

8. Fear

9. Welcome to the Cult

10. I am a Flower (In the Garden of Hell)

Das Album kann bereits auf der Bandcamp-Seite der Band angehört und bestellt werden. Der Stil der Band ist definitiv in der NWoBHM angesiedelt. Hört mal rein!