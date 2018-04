ROBIN BECK kommt auf Tour mit NIK KERSHAW

Tatsächlich, eine Zusammenstellung aus dem "Best Of 80's"-Topf. Nik Kershaws 'The Riddle' und 'Wouldn't It Be Good' habe ich sofort wieder im Ohr, aber Robin Beck ist auch eine echte Hausnummer. Die Dame klingt immer noch so kraftvoll wie vor dreißig Jahren, hört mal rein in 'Love Is Coming': Youtube.

Als Kombination kann man das Ganze hier erleben:

27.07. Bochum - Christus Kirche

28.07. Mannheim - Seebühne

29.07. Frankfurt - Batschkapp

Robin Beck wird außerdem vom 02.11. - 21.11. als Gast bei der Rock Legends And Friends Tour dabei sein.