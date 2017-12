ROCKFELS 2018: Vier Bands von Nuclear Blast, neu: BATTLE BEAST

Die Donzdorfer werden im Juni auf der Loreley gleich vier ihrer Kapellen ins Rennen schicken: ACCEPT, AMORPHIS, BATTLE BEAST und KATAKLYSM. Das Festival wird vom 21. bis 23. Juni stattfinden und desweiteren sind dabei GRAVE DIGGER, GUANO APES, ICED EARTH, GLORYHAMMER, THE NEW ROSES, ESKIMO CALLBOY, ANY GIVEN DAY, ORDEN OGAN. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite.



