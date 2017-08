ROCKFELS: Der Termin für 2018 steht fest!

Es hat etwas gedauert, doch nun steht der Termin für das ROCKFELS OPEN AIR 2018 endlich fest. Wie der Veranstalter heute bekanntgab, wird das Festival im kommenden Jahr vom 22. bis zum 24. Juni das Amphitheater die Loreley rocken und damit erstmalig von Freitag bis Sonntag stattfinden, so wie es zum Beispiel auch bei der Night Of The Prog an gleicher Stelle gehandhabt wird.

Der Ticketverkauf startet in den kommenden Tagen über AD Ticket und es wird erneut ein spezielles Kontingent von Frühbuchertickets geben.

Erste Bands sollen in den nächsten Tagen folgen.

