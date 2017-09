ROCKFELS: Termin verschoben

Das ROCKFELS OPEN AIR muss verschoben werden, allerdings halten sich die Änderungen für alle Loreley-Fans in Grenzen. Anstatt wie ursprünglich angekündigt von Freitag bis Sonntag findet das alljährliche Festival auf der malerisch gelegenen Freilichtbühne vom 21. bis 23. Juni 2018 statt. Im Endeffekt beginnt das Festival also nur bereits am Donnerstag und endet passend dazu Stamstags. Grund für die Verlegung ist die Veranstaltung "Tal Total" im Rheintal, die am Sonntag den 24. Juni im Verlauf des Tages zu einigen Sperrungen um die Loreley herum führen wird, was die Besucher bei An- und Abreise behindert hätte.

Die ersten Bandbestätigungen folgen in Kürze.