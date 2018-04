ROCKHARZ-Festival meldet ausverkauft

Das ROCKHARZ Open Air 2018 ist ausverkauft.



Zumindest über den festivaleigenen Shop sind alle Tickets für die Veranstaltung vergriffen. An vereinzelten Vorverkaufsstellen sind möglicherweise noch Tickets verfügbar. Außerdem werden neben Tagestickets (ohne Camping) eventuell noch Ticket-Rückläufer erwartet. Darüber wird zu gegebenem Zeitpunkt informieren. Damit ist das Festival so früh wie noch nie ausverkauft.



Folgende Bands werden auftreten:



IN FLAMES, POWERWOLF, KREATOR, HAMMERFALL, EISBRECHER, PARADISE LOST, AMORPHIS, KNORKATOR, SCHANDMAUL, CANNIBAL CORPSE, ALESTORM, ENSIFERUM, EXODUS, SODOM, EQUILIBRIUM, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, FINNTROLL, BATTLE BEAST, AMARANTHE, BANNKREIS, GLORYHAMMER, GOITZSCHE FRONT, AVATARIUM, PRIMAL FEAR, ROSS THE BOSS, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, LETZTE INSTANZ, EVERGREY, EISREGEN, CREMATORY, VERSENGOLD, TROLLFEST, GOD DETHRONED, SKYCLAD, SKALMÖLD, THE OTHER, GRAILKNIGHTS, WINTERSTORM, CELLAR DARLING, ANNISOKAY, SERENITY, OBSCURITY, NANOWAR OF STEEL, AHAB, NOTHGARD, DIABLO BLVD., ERDLING, WALKING DEAD ON BROADWAY, MANNTRA, MONUMENT, ONI, I’LL BE DAMNED & BLIND CHANNEL



Das ROCKHARZ Open Air 2018 findet vom 04. - 07. Juli 2018 in Ballenstedt statt. Demnächst soll die Tagesaufteilung bekannt gegeben werden. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

