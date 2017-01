ROCKHARZ 2017: Weitere Bands bestätigt

Für das ROCKHARZ-Open-Air 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



ELUVEITIE

LACUNA COIL

NACHTBLUT



Aktuell sind folgende Bands dabei:



ARCH ENEMY

ASPHYX

BELPHEGOR

BLIND GUARDIAN

DEATHANGEL

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ELUVEITIE

FEUERSCHWANZ

FIDDLER'S GREEN

FIRKIN

GRAVE DIGGER

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

IN EXTREMO

INSOMNIUM

KORPIKLAANI

LACUNA COIL

MONO INC.

MR. IRISH BASTARD

NACHTBLUT

RAGE

TANK

THE NEW BLACK

THE VINTAGE CARAVAN

UNZUCHT

VARG



Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. - 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.

