ROCKHARZ 2018: Programm komplett

Mit den letzten Bestätigungen im vergangenen März, haben die Macher des ROKCHARZ-Festivals die letzten Bands für das 25-jährige Jubiläum des Festivals bekannt gegeben.



Erneut kooperieren die Veranstalter mit AFM Records und Soulfood, allerdings wird es keine Labelnacht wie in den vergangenen Jahren geben. Bands wie ROSS THE BOSS, EVERGREY, GOITZSCHE FRONT und MONUMENT werden über die Festivaltage verteilt auftreten. Der Mittwoch bleibt als fester Festivaltag aber Teil des Events und der Einlass bleibt bei 15:30 Uhr.



Tickets für das Festival vom 4. bis 7. Juli 2018 gibt es über die Festivalhomepage wie auch weitere Informationen.



Hier gibt es noch einmal das komplette Billing als Übersicht:



IN FLAMES, POWERWOLF, KREATOR, HAMMERFALL, EISBRECHER, PARADISE LOST, AMORPHIS, KNORKATOR, SCHANDMAUL, CANNIBAL CORPSE, ALESTORM, ENSIFERUM, EXODUS, SODOM, EQUILIBRIUM, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, FINNTROLL, BATTLE BEAST, AMARANTHE, BANNKREIS, GLORYHAMMER, GOITZSCHE FRONT, AVATARIUM, PRIMAL FEAR, ROSS THE BOSS, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, LETZTE INSTANZ, EVERGREY, EISREGEN, CREMATORY, VERSENGOLD, TROLLFEST, GOD DETHRONED, SKYCLAD, SKALMÖLD, THE OTHER, GRAILKNIGHTS, WINTERSTORM, CELLAR DARLING, ANNISOKAY, SERENITY, OBSCURITY, NANOWAR OF STEEL, AHAB, NOTHGARD, DIABLO BLVD., ERDLING, WALKING DEAD ON BROADWAY, MANNTRA, MONUMENT, ONI, I’LL BE DAMNED & BLIND CHANNEL

