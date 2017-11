ROCKHARZ 2018: SCHANDMAUL, AMARANTHE, WALKING DEAD ON BROADWAY, EISREGEN, ANNISOKAY, SERENITY

Noch sechs weitere Bands wurden für das am 4. bis 7. Juli in Ballenstedt stattfindende Festival bestätigt. Damit sieht das gesamte Billing, das bereits etwas mehr als die Hälfte aller auftretenden Bands bekannt gegeben hat, wie folgt aus:

AMARANTHE, AMORPHIS, ANNISOKAY, AVATARIUM, BATTLE BEAST, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, CREMATORY, DIABLO BLVD, EISBRECHER, EISREGEN, EQUILIBRIUM, EXODUS, FINNTROLL, GLORYHAMMER, GOD DETHRONED, GRAILKNIGHTS, HAMMERFALL, I'LL BE DAMNED, KNORKATOR, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, NANOWAR OF STEEL, OBSCURITY, PARADISE LOST, SCHANDMAUL, SERENITY, SKÁLMÖLD, SKYCLAD, THE OTHER, TROLLFEST, WALKING DEAD ON BROADWAY

Tickets gibt es im Rockharz-Shop.

Quelle: Metal Promotions Redakteur: Frank Jaeger