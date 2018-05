ROCKHARZ 2018: Tagesaufteilung der Bands veröffentlicht

Für das ROCKHARZ-FESTIVAL wurde die Tagesaufteilung der Bands bekannt gegeben. Festivaltickets inklusive Camping sind seit einiger Zeit ausverkauft. Tagestickets sind noch über die Festival-Homepage verfügbar.



22 der 53 bestätigten Bands feiern zudem ihren Einstand beim ROCKHARZ. Bereits in Kürze sollen die Tagesaufteilung sowie weitere Infos zum Festival folgen.



Das ROCKHARZ Open Air 2018 findet vom 04. - 07. Juli 2018 in Ballenstedt statt.



Hier die Aufteilung pro Tag in alphabetischer Reihenfolge (Änderungen sind vorbehalten):

Mittwoch, 4. Juli 2018

BANNKREIS

KREATOR

MONUMENT

ROSS THE BOSS

WINTERSTORM

Donnerstag, 5. Juli 2018

AMORPHIS

BLIND CHANNEL

CELLAR DARLING

DIABLO BLVD.

EQUILIBRIUM

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

LETZTE INSTANZ

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

NOTHGARD

POWERWOLF

PRIMAL FEAR

SCHANDMAUL

SKALMÖLD

SODOM

Freitag, 6. Juli 2018

ALESTORM

AMARANTHE

ANNISOKAY

BATTLE BEAST

CREMATORY

EISBRECHER

EISREGEN

ENSIFERUM

EVERGREY

FINNTROLL

HAMMERFALL

I’LL BE DAMNED

NANOWAR OF STEEL

OBSCURITY

ONI

THE OTHER

VERSENGOLD

Samstag, 7. Juli 2018

AHAB

AVATARIUM

CANNIBAL CORPSE

ERDLING

EXODUS

GLORYHAMMER

GOITZSCHE FRONT

IN FLAMES

KNORKATOR

MANNTRA

PARADISE LOST

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

SERENITY

SKYCLAD

TROLLFEST

WALKING DEAD ON BROADWAY