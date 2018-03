ROCKHARZ 2018: sechs Neue

Das Festival im höchsten Mittelgebirge der Republik hat gleich sechs weitere Band bekannt gegeben. Mit dabei werden sein BANNKREIS, VERSENGOLD, WINTERSTORM, ONI, BLIND CHANNEL und Michael Rhein (IN EXTREMO).

Damit sieht das gesamte Billing wie folgt aus:

ALESTORM, AHAB, AMARANTHE, AMORPHIS, ANNISOKAY, AVATARIUM, BANNKREIS, BATTLE BEAST, BLIND CHANNEL, CANNIBAL CORPSE, CELLAR DARLING, CREMATORY, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, EISBRECHER, EISREGEN, ENSIFERUM, EQUILIBRIUM, ERDLING, EXODUS, FINNTROLL, GLORYHAMMER, GOD DETHRONED, GRAILKNIGHTS, HAMMERFALL, I'LL BE DAMNED, IN FLAMES, KNORKATOR, KREATOR, LETZTE INSTANZ, MANNTRA, MICHAEL RHEIN, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, NANOWAR OF STEEL, NOTHGARD, OBSCURITY, ONI, PARADISE LOST, POWERWOLF, PRIMAL FEAR, SCHANDMAUL, SERENITY, SKÁLMÖLD, SKYCLAD, SODOM, THE OTHER, TROLLFEST, VERSENGOLD, WALKING DEAD ON BROADWAY, WINTERSTORM

Tickets für das Festival vom 4. bis 7. Juli 2018 cgibt es über die Festivalhomepage wie auch weitere Informationen.