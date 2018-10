ROCKHARZ 2019: AMON AMARTH bestätigt

Für das Rockharz Open Air 2019 ist heute AMON AMARTH bestätigt worden. Die schwedische Death-Metal-Band kerhrt nach sieben Jahren zurück auf das Festival und wird dort eine von drei exklusiven deutschen Festival-Shows spielen.



Alle weiteren Informationen und Tickets mit Frühbucher-Rabatt gibt es auf der Festival-Homepage.



Das Rockharz Open Air findet vom 3.bis 6. Juli 2019 auf den Flugplatz Ballenstedt statt.



Die aktuellen Bandbestätigungen lesen sich so:



AMON AMARTH

CHILDREN OF BODOM

COPPELIUS

CRADLE OF FILTH

DRAGONFORCE

ELVENKING

EPICA

GRAND MAGUS

HÄMATOM

KORPIKLAANI

MONO INC.

NAILED TO OBSCURITY

NERVOSA

OVERKILL

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

THE UNGUIDED

WINTERSUN

Quelle: Metal Promotions Redakteur: Swen Reuter Tags: rockharz open air 2019 rockharz 2019 amon amarth children of bodom coppelius cradle of filth dragonforce elvenking epica grand magnus haematom korpiklaani mono inc nailed to obscurity nervosa overkill the night flight orchestra