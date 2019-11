ROCKHARZ Open Air 2020: AT THE GATES, DESTERTED FEAR, KATAKLYSM und weitere Bands bestätigt

Für das Rockharz Open Air 2020 wurden folgende Bands bestätigt:

Das ROCKHARZ Open Air 2020 findet vom 01.07. bis 04.07.2020 in Ballenstedt statt. Tickets können auf der Festival-Homepage erworben werden.



Das aktuelle Billing sieht so aus:

ACCEPT

ASENBLUT

ASP

AT THE GATES

ATTIC

DARK FUNERAL

DARK TRANQUILLITY

DESERTED FEAR

DESTRUCTION

EKTOMORF

ELUVEITIE

EVIL INVADERS

ENSIFERUM

GERNOTSHAGEN

JINJER

KAMBRIUM

KATAKLYSM

KNORKATOR

LORD OF THE LOST

MOONSORROW

PADDY AND THE RATS

OST FRONT

RUNNING WILD

SEPULTURA

SUBWAY TO SALLY

TANKARD

THUNDERMOTHER

TWILIGHT FORCE

UNLEASHED

UNLEASH THE ARCHERS

