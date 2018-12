ROCK AM HÄRTSFELDSEE: END OF GREEN bestätigt

Mit den Dark-Rockern END OF GREEN, um ihren einzigartigen Sänger Michelle Darkness, steht bereits die achte Band des kommenden "Rock Am Härtsfeldsee" fest. Ihr letztes großartiges Album "Void Estate" stellt eine wahre Perle im Dark Rock-Genre dar. Hier gibt es den Video-Clip 'Dark Side Of The Sun' zu bestaunen. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

END OF GREEN

IN EXTREMO

KISSIN' DYNAMITE

MR. IRISH BASTARD

ONKEL TOM

PARASITE INC.

SODOM

U.D.O.