ROCK AM HÄRTSFELDSEE: Mr. Irish Bastard bestätigt

Mit den aus Münster kommenden MR. IRISH BASTARD, die bekannt für eine zünftige Mischung aus Irish-Folk und Punk sind, präsentieren die Macher des "Rock Am Härtsfeldsee" bereits die sechste aus Deutschland stammende Band. Für diejenigen die MR. IRISH BASTARD eventuell noch nicht kennen sollten, gibt es hier einen Video-Clip zu 'Kingdom Of The Night'. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

KISSIN' DYNAMITE

MR. IRISH BASTARD

ONKEL TOM

PARASITE INC.

SODOM

U.D.O.