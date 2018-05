ROCK HARD FESTIVAL 2018 im Livestream!

Heute startet das ROCK HARD FESTIVAL in Gelsenkirchen, wo auch eine Delegation von POWERMETAL.de anwesend sein wird. Für alle Daheimgebliebenen gibt es auch dieses Jahr wieder einen Livestream über die Homepage vom WDR Rockpalast.



Folgende Übertragungen sind geplant:



Freitag, 18.05.18



16:00 Uhr: ATTIC

17:05 Uhr: DOOL

18:15 Uhr: DIAMOND HEAD

19.45 Uhr: TIAMAT

21:30 Uhr: SODOM



Samstag, 19.05.18



14:30 Uhr: THE NEW ROSES

15:40 Uhr: LEATHERWOLF

17:00 Uhr: CIRITH UNGOL

19:45 Uhr: AXEL RUDI PELL

21:30 Uhr: OVERKILL



Sonntag, 20.05.18



14:10 Uhr: NIGHT DEMON

15:20 Uhr: ULI JON ROTH

16:45 Uhr: CORONER

18:10 Uhr: BACKYARD BABIES

19:45 Uhr: ARMORED SAINT

