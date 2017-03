ROCK HARD FESTIVAL: Billing komplett

Die Macher des Rock Hard Festivals haben die Geheimniskrämerei beendet und die letzten Bands für die 2017er-Auflage vom 02. bis 04. Juni im Amphitheater in Gelsenkirchen veröffentlicht. Mit DIRKSCHNEIDER, DEMON, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA und MONUMENT kommen vier Bands dazu, die sinnbildlich für die musikalische Vielfalt des Festivals stehen.

Doch seht selbst:

ASPHYX

BEHEMOTH

BLOOD CEREMONY

BLUES PILLS

CANDLEMASS

D-A-D

DEMON

DIRKSCHNEIDER ('Farewell To Accept')

DUST BOLT

FATES WARNING

EXODUS

KETZER

MANTAR

MONUMENT

NIGHT DEMON

OPETH

ROBERT PEHRSSON'S HUMBUCKER

ROSS THE BOSS (Classic Manowar-Set)

SECRETS OF THE MOON

SKYCLAD

THE DEAD DAISES

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

