ROCK HARZ 2018: MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, CREMATORY, I'LL BE DAMNED, BATTLE BEAST, SKYCLAD, DIABLO BLVD

Gleich sechs neue Bandbestätigungen für das ROCK HARZ 2018 gibt es zu vermelden. Neu dabei sind MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, CREMATORY, I'LL BE DAMNED, BATTLE BEAST, SKYCLAD, DIABLO BLVD, sodass das gesamte bisherige Billing wie folgt aussieht:

AMORPHIS, AVATARIUM, BATTLE BEAST, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, CREMATORY, DIABLO BLVD, EISBRECHER, EQUILIBRIUM, EXODUS, FINNTROLL, GLORYHAMMER, GOD DETHRONED, GRAILKNIGHTS, HAMMERFALL (mit Special "Harz on Fire"-Show), I'LL BE DAMNED, KNORKATOR, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, NANOWAR OF STEEL, OBSCURITY, PARADISE LOST, SKÁLMÖLD, SKYCLAD, THE OTHER, TROLLFEST

Das ROCK HARZ 2018 wird vom 4. bis 7. Juli in Ballenstedt stattfinden, Tickets gibt es auf der Festivalseite.