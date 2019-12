ROCK IN GRAZ 2020: AS I LAY DYING Headliner

Das Festival in der Freiluftarena der Stadthalle Graz wird im kommenden Jahr am 12. August stattfinden. Als Bands wurden bisher bekannt gegeben besagte AS I LAY DYING und außerdem DESPISED ICON und DARKEST HOUR. Weitere Bands werden folgen. Die Tickets kosten 49,99 Euro im Vorverkauf. Tickets gibt es über die Festivalwebseite und hier ist der Aftermovie des letzten Festivals 2019: Youtube.

