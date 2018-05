ROCK OF AGES 2018: DIRKSCHNEIDER und ein Gaststar

Die Tour mit ACCEPT-Klassikern neigt sich dem Ende zu und danach will sich Udo Dirkschneider wieder voll seiner aktuellen Band widmen, doch eines der letzten Konzerte mit den großen Hymnen wird die Reibeisenstimme am Samstag Abend in Seebronn absolvieren.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass bei der Show der Band ECHOES, die eine der bekanntesten PINK FLOYD-Tribute Bands ist, Sänger Midge Ure mitwirken wird. Damit sieht das gesamte Billing so aus: CRYSTAL BALL, DIRKSCHNEIDER, ECHOES, FISH, FOZZY, HEAVYSAURUS, THE HOOTERS, LAZULI, MIDGE URE, MR. BIG, OPERATION MINDCRIME, NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, SHAKRA, THE SWEET, SUPERNOVA PLASMAJETS.

Das Festivak wird am letzten Wochenende im Juli vom 27. bis 29. Juli in Seebronn stattfinden. Tickets gobt es im offiziellen Ticketshop.