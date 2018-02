ROCK OF AGES 2018: ECHOES, FISH und MIDGE URE bestätigt

Langsam nimmt das Familienfestival in Seebronn Form an. Jetzt wurden drei weitere Acts bestätigt: ECHOES wird eine PINK FLOYD-Show bieten mit unsterblichen Hits und Streicherensemble, Midge Ure, den man als Sänger von ULTRAVOX kennt, wird deren Highlights mit seinen Solohits wie 'Broken Wings' mischen, und mein persönlicher Favorit ist FISH, der nach seinem bald erscheinenden, letzten Album "Weltschmerz" eine finale Tour absolvieren wird und in Seebronn als Highlight das MARILLION-Album "Clutching At Straws" (meiner bescheidenen Meinung nach das beste Album aller Zeiten) in Gänze spielen wird.

Damit sieht das gesamte Billing bislang so aus: ECHOES, FISH, THE HOOTERS, MIDGE URE, MR. BIG, NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, THE SWEET.

Stattfinden wird das Festival vom 27, bis 29. Juli in Seebronn bei Rottenburg. Tickets gibt es noch zum Frühbucherpreis von 99 Euro und in Kürze auch zum halben Preis als Junior-Ticket für Besucher bis 14 Jahre auf der Festival-Webseite.

