ROCK OF AGES 2018: Weitere Sänger für ECHOES

Das deutsche PINK FLOYD-Coverprojekt wird auf dem ROCK OF AGES einige honorige Gäste auf der Bühne begrüßen. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass darunter Midge Ure, der auf dem Festival auch einen eigenen Auftritt hat, Michael Sadler von SAGA und Geoff Tate von OPERATION MINDCRIME und Ex-QUEENSRYCHE-Sänger sein werden. Tickets für das Event in Seebronn vom 27. bis 29. Juli gibt es über die Festivalwebseite. Das bekannte Billing sieht wie folgt aus: CRYSTAL BALL, DIRKSCHNEIDER, ECHOES, FISH, FOZZY, HEAVYSAURUS, THE HOOTERS, LAZULI, MIDGE URE, MR. BIG, OPERATION MINDCRIME, NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, SHAKRA, THE SWEET, SUPERNOVA PLASMAJETS.

Quelle: Rock Of Ages Redakteur: Frank Jaeger Tags: rock of ages 2018 the hooters mr big the sweet quireboys nazareth the new roses shakra crystal ball fozzy