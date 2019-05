ROCK OF AGES 2019: Jean Beauvoir, METAL UP YOUR BRASS, SAXON und Freibier!

Na, das ist doch mal eine interessante Kombination! Zum ersten hat das Sommerfestival in Seebronn mit SAXON eine der besten Live-Bands des Planeten angeheuert, um den Samstagabend gebührend ausklingen zu lassen. Dazu kommt mit Jean Beauvoir, den einige sicher von den PLASMATICS, VOODOO X und CROWN OF THORNS kennen. Jean hat aber noch einige Überraschungen bereit, denn er hat so einige Hits geschrieben, die dann andere erfolgreich machten. Lasst euch überraschen! Mit METAL UP YOUR BRASS wird zudem ein Orchester Rock- und Metalklassiker interpretieren.

Und jetzt noch etwas ganz Besonderes: Wer von heute an, 12: 00 Uhr, bis Sonntag, 2. Juni, 23:59 Uhr, im Festivalshop zwei oder mehr Tickets bestellt, erhällt pro Ticket einen Becher Freibier!

Damit hat das Billing doch schon ziemlich Form angenommen. Hier ist die Gesamte Bandlsite:

AXXIS, BAP, CRAZY LIXX, CRECKO, EXTRABREIT, FM, HEAVYSAURUS, INGLORIOUS, Jean Beauvoir, KILLCODE, KING ZEBRA, METAL UP YOUR BRASS, Chris Norman, QUEENSRYCHE, ROSE TATTOO, SAXON, SPICE UP, URIAH HEEP, WAYWARD SONS.

Quelle: rock of ages Redakteur: Frank Jaeger Tags: rock of ages 2019 jean beauvoir metal up your brass saxon axxis bap crazy lixx crecko extrabreit fm uriah heep queensryche rose tattoo killcode king zebra wayward sons heavysaurus chris norman