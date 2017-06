ROCK OF AGES Billing mit Tagen; Headliner DEE SNIDER, SAGA, GOTTHARD

Hach, da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen in der Ankündigung der Headliner des Rock Of Ages 2017. Am Sonntag wird GOTTHARD als letztes spielen, nicht KIM WILDE. Das weiß ich, weil jetzt die Bandreihenfolge veröffentlicht worden ist. Und da wird mein faux pas offensichtlich. Also, hier jetzt die richtige Reihenfolge nach Tagen, nur noch ohne Spielzeiten. Die werden aber sicher auch bald folgen.

Freitag, 28. Juli

DEE SNIDER

SUBWAY TO SALLY

ALBERT HAMMOND

HELLO

EDEN'S CURSE



Samstag, 29. Juli

SAGA

MARILLION

PRETTY MAIDS

BLUES PILLS

HARDLINE

FAIR WARNING

DARE

HARTMANN

SONS OF SOUNDS



Sonntag, 30. Juli

GOTTHARD

KIM WILDE

THUNDER

SPIDER MURPHY GANG

