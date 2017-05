ROCK OF AGES: Albert Hammond und THUNDER dabei!

Das Familienfestival in Seebronn nimmt langsam Form an, und zwar eine sehr gefällige. Mit den Briten THUNDER folgt eine Band, die dieses Jahr großartig auf das Billing passt und sich toll zwischen DARE, HARDLINE und FAIR WARNING einpasst. Zu THUNDER muss man sicher kaum ein Wort verlieren, 27 Jahre hochklassige Rockmusik sprechen für sich. Ich habe die Band bisher zweimal gesehen und war jedemal begeistert.

Außerdem wird Albert Hammond auftreten, ein Mann, dessen Name möglicherweise nicht jedem etwas sagen wird. Doch seine Musik kennt jeder. Hammond hat eine lange Karriere als Komponist hinter sich und hat zahlreichen Stars Hits auf den Leib geschrieben, darunter 'The Air That I Breathe' für THE HOLLIES, 'Nothing's Gonna Stop Us Now' für STARSHIP, 'I Don't Wanna Lose You' für TINA TURNER und 'One Moment In Time' für WHITNEY HOUSTON. Wer das noch nicht im Ohr haben sollte, muss sich aber nicht grämen, die Hits, die er unter seinem eigenen Namen zu Hits gemacht hat, kennt sicher jeder: 'It Never Rains In Southern California', 'Im A Train', 'Down By The River' und 'The Free Electric Band' sind Allgemeinbildung. Das wird ein Mitsingfest wie letztes Jahr be Chris Thompson!

Damit sieht das Billing bislang wie folgt aus: BLUES PILLS, DARE, FAIR WARNING, GOTTHARDT, ALBERT HAMMOND,HARDLINE, MARILLION, PRETTY MAIDS, SPIDER MURPHY GANG, SUBWAY TO SALLY, THUNDER, KIM WILDE

Karten für das Festival sind auf der Festivalseite rock-of-ages.de für 109 Ero erhältlich. Mittlerweile gibt es auch Junior-Tickets zum halben Preis, die Jugendlichen bis 14 Jahren den Konzertgenuss für kleines Geld ermöglichen. ROCK OF AGES ist eben familienfreundlich.