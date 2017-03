ROCK OF AGES: GOTTHARD rockt den Sonntag

Für das diesjährige Rock Of Ages-Festival in Seebronn wurde kürzlich der nächste Headliner bestätigt. Als Abschluss am Sonntag wird die schweizer Rockinstitution GOTTHARD in Baden-Württemberg Station machen, die gerade mit ihrem aktuellen Album "Silver" das 25-jährige Jubiläum feiert.

Somit haben wir neun bestätigte Bands für 2017:

BLUES PILLS, DARE, FAIR WARNING, GOTTHARDT, HARDLINE, MARILLION, PRETTY MAIDS, SPIDER MURPHY GANG, SUBWAY TO SALLY, KIM WILDE

Tickets gibt es bereits auf der Festivalhomepage für 99 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr. Es wird auch wieder Junior-Tickets für den halben Preis geben.

